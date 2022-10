La Super Ligue a un nouveau patron !

La suite après cette publicité

Le dossier de la Super League est toujours d’actualité et cristallise souvent des tensions entre le camp de l’UEFA et les trois frondeurs : le Real Madrid, la Juventus et le FC Barcelone. Souvent interrogé à ce sujet, le président de l’ECA (l’association des clubs européens), Nasser Al-Khelaïfi, en profite d’ailleurs toujours pour envoyer une pique à ses ennemis et surtout au patron des Merengues, Florentino Pérez. Mais quand ce dernier est attaqué, il sait répondre.

« Ils ne veulent pas qu'on débatte de la situation financière des clubs, quand beaucoup en Europe sont en déficit. La Super League n'a jamais été fermée sur un format concret. On pense qu'il peut varier en fonction des contextes. L'objectif, c'est de moderniser le foot. Nasser Al-Khelaïfi a dit que le Real Madrid poussait pour la Super League parce qu'il avait peur de la concurrence. Peut-être qu'il faut lui rappeler qui est le Real Madrid, le club le plus titré de l'histoire », avait-il déclaré au début du mois.

Droit dans ses bottes, Pérez n’a nullement l’intention de mettre à la poubelle le projet de la Super League. Pour preuve, Marca révèle que les membres fondateurs viennent de nommer un nouveau patron pour leur projet. Il s’agit de l’Allemand Bernd Reichart. L’ancien directeur général du groupe RTL Allemagne a été recruté par l’agence chargée du développement et du sponsoring de la Super League, A22 Sports Managment.

« L'objectif est de faciliter le développement d'un modèle sportif durable »

« L'objectif initial sera d'entamer un dialogue actif et approfondi avec un large groupe d'acteurs du football, tels que les clubs, les joueurs, les entraîneurs, les supporters, les médias et les décideurs politiques. L'objectif est de faciliter le développement d'un modèle sportif durable pour les compétitions interclubs européennes qui reflète les intérêts à long terme et mutuels des supporters et de la communauté du football au sens large », indique le communiqué. De son côté, Reichart a également pris la parole pour afficher (logiquement) son soutien aux trois clubs fondateurs.

« La situation actuelle du football européen se caractérise par un certain nombre de défis qui ne se résoudront pas d'eux-mêmes. Les présidents du Real Madrid et du FC Barcelone, ainsi que le président de la Juventus FC ont récemment présenté leur point de vue sur les problèmes auxquels est confronté ce sport. Je pense qu'ils posent les bonnes questions et je suis personnellement disposé à écouter différentes voix afin que la communauté du football européen puisse trouver ensemble les bonnes réponses. Le jeu que nous aimons tous bénéficiera d'un dialogue honnête et ouvert, sans contraintes, sur un avenir meilleur grâce à une réforme sérieuse. » Un beau discours. Reste que la justice doit encore se prononcer et son verdict est attendu l’année prochaine.