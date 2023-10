MU : la vengeance de Sheikh Jassim

La suite après cette publicité

Contre-Uno. Durant le week-end, les supporters mancuniens ont appris que le Qatar se retirait de la course au rachat de Manchester United, profitant ainsi à Jim Ratcliffe qui espère racheter 25% du club. Une nouvelle retentissante qui intervient après des mois de discussions avec les Glazers, bien destinés à mener la vie dure aux futurs acheteurs. Mais Sheikh Jassim ne devrait pas renoncer à son envie de reprendre un cador de Premier League en main.

The Mirror annonce que le riche investisseur, déçu par Manchester United, pourrait se raviser vers Tottenham. Le club londonien est ouvert aux offres et pourrait donc être à l’avenir, dirigé par le Qatar en quelques sortes. Dernièrement, Newcastle a été racheté par l’Arabie saoudite et peut d’ores et déjà se vanter d’avoir retrouver les sommets de la Premier League, tout en retournant en Ligue des Champions. Si pour le moment, rien n’est avancé, Sheikh Jassim parait néanmoins très motivé à l’idée de diriger une grande écurie anglaise et racheter Tottenham coûterait forcément moins cher que racheter Manchester United. Une manière pour lui de se venger des Glazers. À suivre.