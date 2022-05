Aleksander Ceferin exprime des doutes sur la règle de la main

Dans un entretien accordé à AS, Aleksander Ceferin, président de l'UEFA, s'est longuement exprimé sur le projet de la Super League initié par le Real Madrid, le Barça ou encore la Juventus. L'occasion également pour le dirigeant de revenir sur les étincelantes performances de Karim Benzema mais également d'évoquer l'arbitrage. Dans cette optique, si, à ses yeux, la VAR fait actuellement ses preuves sur la planète football, certaines règles, comme celle de la main, doivent être améliorées.

La suite après cette publicité

«Le VAR travaille dans les compétitions de l’UEFA. A l'Euro, il a été très bon, de même en Ligue des Champions et en Europa League. La seule chose sur laquelle j’ai des doutes, c’est la règle de la main. Nous avons été témoins de nombreuses situations étranges, comme lorsque la balle frappe un joueur à la tête et va ensuite au bras du joueur... Par exemple, Figo m’a dit un jour que si ces règles existaient quand il était joueur, il en aurait profité pour lancer la balle dans la main de l’adversaire parce qu’il savait comment le faire. C’est difficile pour les joueurs si chaque contact avec la main est sanctionné. Où devraient-ils les mettre ? Vous ne pouvez pas jouer avec vos mains derrière votre dos. Il y a beaucoup de travail à faire et nous devons en discuter davantage».