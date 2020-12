Montpellier pourrait être obligé de vendre Gaëtan Laborde dès le mois de janvier !

Si Montpellier, qui accueille le Paris Saint-Germain ce soir, n’est qu’à deux petits points de la première place du classement de Ligue 1, c’est en grande partie grâce à son duo d’attaquants Andy Delort et Gaëtan Laborde. Pourtant, le MHSC pourrait perdre l’un de ses deux buteurs un peu contre son gré. Et surtout en raison des difficultés financières du club paillait suite à la crise de coronavirus.

En effet, L’Equipe indique dans son édition du jour que Laborde pourrait voler vers d’autres cieux dès cet hiver ! Auteur de 3 buts et 5 passes décisives en 12 matches), l’ancien Bordelais plaît à West Ham. Les Hammers seraient même prêts à offrir 12 M€ pour un joueur acheté 3 M€ en 2018. Une belle plus-value et une proposition intéressante pour Laborde qui toucherait en net ce qu’il perçoit actuellement en brut, soit environ 1,8 M€ par an.

Le clan Laborde ouvert à un départ

En Allemagne, le Bayer Leverkusen le suit également, tout comme l’Eintracht Francfort. Le club de Kevin Trapp est d’ailleurs un courtisan de longue date puisque nous vous avions révélé qu’il souhaitait déjà recruter Laborde après avoir vendu Luka Jovic au Real Madrid en 2019. Une chose est sûre : si Montpellier regrette de devoir potentiellement le vendre cet hiver, l’agent de l’attaquant est, quant à lui, ouvert à tout.

« S’il y a une offre concrète et satisfaisante pour les deux parties, on se met autour de la table. Le souhait profond de Laurent (Nicollin) n'est pas de vendre Gaëtan maintenant, mais la situation actuelle est très particulière. Le président sait gérer son club. S’il y a une bonne offre, il sera attentif », a déclaré Christophe Hutteau au quotidien. Affaire à suivre.