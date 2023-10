Pourquoi il ne faut absolument pas rater Newcastle - PSG

La suite après cette publicité

Si le PSG alterne entre le bon et le moins bon en Ligue 1 depuis l’arrivée de Luis Enrique, l’objectif des champions de France est bien entendu de bien figurer en Ligue des Champions. L’an passé sous les ordres de Christophe Galtier, Paris, qui pouvait alors compter sur sa MNM, n’avait pas vraiment convaincu malgré un bilan de 4 victoires et 2 nuls qui l’avait fait terminer au deuxième rang de sa poule derrière le Benfica Lisbonne. Cette fois-ci, Kylian Mbappé et les siens veulent marquer les esprits dans un groupe relevé. Et après avoir franchi l’obstacle Dortmund au Parc, c’est cette fois-ci un déplacement périlleux qui attend le PSG à St James’Park face à Newcastle.

Un Golfico très attendu

Autant dire que ce Golfico entre le PSG version qatari et des Magpies à la sauce saoudienne est à ne pas rater et va valoir son pesant d’or, au sens propre comme au sens figuré. Les deux équipes ayant des moyens démesurés pour recruter ces derniers mois, c’est une véritable constellation d’étoiles qui va se présenter sur la pelouse de la cité anglaise. D’un côté, les joyaux français du club de la capitale avec notamment un trident offensif Mbappé-Dembelé-Kolo Muani et de l’autre l’ancien Lyonnais Bruno Guimaraes, le buteur suédois Alexander Ishak ou encore la star italienne Sandro Tonali.

Un match qui sent donc la poudre à plus d’un titre. À l’instar de Lens qui va retrouver la Ligue des Champions 25 ans après sa dernière incursion en C1, Newcastle fait aussi son grand retour dans la compétition reine plus de 20 ans après le dernier match de Champions League à St James’Park qui promet d’être plein pour l’occasion. Les Magpies sont d’ailleurs très confiants puisqu’ils restent sur 4 victoires (dont une victoire 0-8 sur la pelouse de Sheffield United) et un nul toutes compétitions confondues. Mais le PSG peut y croire, grâce notamment à son expérience bien plus grande que son adversaire du soir. D’ailleurs lors du premier match du groupe, Newcastle avait paru tétanisé sur la pelouse du Milan, parvenant tout de même à arracher le point du match nul (0-0). Mais depuis le club anglais va mieux et va défendre cranement sa chance.

Un match Newcastle-PSG qui s’annonce très disputé

L’heure est donc arrivée de se frotter à un gros club européen habitué aux phases finales de la compétition depuis plus de 10 ans : le Paris Saint-Germain, qui veut envoyer d’ores et déjà un message fort à toute l’Europe, se dresse devant Newcastle avec la ferme intention de remettre les Anglais sur Terre. Mais la tâche ne s’annoncera pas simple pour les Français puisque les Magpies paraissent aujourd’hui difficilement perturbables et la recette semble toute trouvée chez les joueurs de Eddie Howe. Cela promet ainsi un duel et une joute très intéressante de toutes les parties.

