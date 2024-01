CAN 2024, Sénégal : les Lorientais Bamba Dieng et Alfred Gomis appelés en renfort

Alors que la CAN débute dans quelques jours en Côte d’Ivoire, l’effectif du Sénégal est chamboulé. Les Lions de la Teranga, champions d’Afrique en titre, sont de nouveau favoris pour cette compétition, avec un effectif bâti autour de Sadio Mané. L’ancien joueur de Liverpool sera d’ailleurs accompagné de deux joueurs de Lorient, appelés en renfort pour jouer la CAN.

En effet, le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, a annoncé les forfaits de Boulaye Dia et de Sény Dieng. «C’est très triste pour des garçons comme Boulaye et Sény», a-t-il confié en conférence de presse. Pour les remplacer, il a fait appel à deux Merlus : Bamba Dieng et Alfred Gomis. «J’espérais avec le staff médical qu’ils reviendraient à leur meilleur niveau, mais ce n’est pas le cas. Nous nous étions dits que si les choses évoluaient ainsi, ils seraient remplacés par Bamba Dieng et Alfred Gomis», a expliqué Aliou Cissé devant les médias. Avec ces deux renforts, Lorient envoie sept joueurs à la CAN, soit autant que l’Olympique de Marseille.