Vinicius est encore dans la tourmente avec le Brésil

Si l’Argentine a connu la défaite au Paraguay cette nuit dans le cadre des éliminatoires pour la prochaine Coupe du monde, le Brésil n’a pas fait beaucoup mieux. En déplacement au Monumental de Maturín, la Seleçao n’a pu ramener qu’un match nul (1-1) et est désormais 3e de cette poule unique. Une place inhabituelle pour elle, qui montre encore des signes de fébrilité, à l’image de sa star, Vinicius Jr. Après son raté au Ballon d’Or, le pays entier voulait le voir se "venger" mais c’est raté.

La suite après cette publicité

Associé à Raphinha, buteur sur coup-franc et Savinho pour soutenir Igor Jesus, il fut pourtant l’un des plus actifs sur le terrain durant la première période. Sa vitesse et ses dribbles ont gêné ses adversaires et il a même frappé sur le poteau. «Il y a eu beaucoup de bons moments en première mi-temps, attaquant en profondeur, utilisant bien le couloir sur la gauche et mettant la pression sur le flux de balle du Venezuela. Il a échoué une fois sur le gardien et a touché le poteau une autre fois», résume Globo.

Vinicius encore très nerveux

La suite fut bien plus chaotique, notamment en raison de ce penalty assez mal tiré et arrêté par Romo à l’heure de jeu. Cet épisode l’a complètement fait sortir de son match. Le Madrilène a affiché sa nervosité habituelle, malgré quelques fulgurances sur son côté gauche. «En seconde période, il rate un penalty très mal exécuté, ce qui finit par conditionner son évaluation. Dès lors, il perd de nombreux ballons et fait preuve de nervosité face à l’équipe adverse dans la dernière ligne droite du match.» Le Venezuela a tout de même fini à dix à cause de lui.

La suite après cette publicité

Dans les ultimes minutes, Gonzalez a écopé d’un rouge direct pour avoir mis une gifle à Vinicius. Ce dernier l’avait provoqué en le bousculant alors que le ballon était arrêté. Ce dernier épisode n’a pas rehaussé la note finale de sa prestation et il continue de décevoir en sélection. Pire encore, il a été vu en train d’insulter l’arbitre. «Va te faire enc…» Globo lui a attribué la plus mauvaise note (5,5) après Vanderson, tandis que le public brésilien a été bien plus sévère encore avec un 2,2. Seul Paqueta fait pire. «Il nous a manqué la finition», résumait pour sa part Dorival. Il faudra faire mieux contre l’Uruguay mercredi prochain.