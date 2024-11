Le problème Vinicius Junior inquiète le Brésil

Invisible lors de la dernière Copa América, Vinicius Junior inquiète au Brésil. La superstar du Real Madrid est rayonnante en club, mais ne parvient pas à briller avec la Seleção. À 24 ans, l’international auriverde (35 sélections) n’a inscrit et délivré que 5 buts et 5 passes décisives sous le maillot de son pays. Un problème qui interroge et fait grincer des dents au Brésil. Sur ses 13 dernières apparitions avec la mythique tunique jaune, il n’a d’ailleurs fait trembler les filets qu’à deux reprises, face au Paraguay en juin dernier lors de la phase de poule de la Copa América. Appelé en sélection depuis 2019, Vini Jr n’aura donc inscrit que cinq petits buts en cinq ans, une statistique invraisemblable pour celui qui aurait pu remporter le Ballon d’Or cette saison.

Ses mauvaises performances avec la Seleção et la déroute totale du Brésil, éliminé par l’Uruguay aux tirs au but (0-0, 4-2 t.a.b.) en quart de finale de la dernière Copa América, ont d’ailleurs eu un rôle majeur dans sa défaite au profit de Rodri, dans la quête du précieux sésame. En plus des mauvaises performances personnelles du double vainqueur de la Ligue des champions, la sélection brésilienne est elle-même, plus ou moins, en crise identitaire. Sans vrai leader et en difficulté dans les éliminatoires de la Coupe de monde 2026, le Brésil n’est que quatrième sur le groupe de dix nations engagées. Avec leurs deux victoires lors du dernier rassemblement d’octobre, les hommes de Dorival Junior ont cependant su quelque peu redresser la barre. Une parenthèse positive pour la Seleção qui s’est faite, sans Vinicius Junior, absent à cause d’une blessure contractée avec la Casa Blanca. De quoi relancer encore plus les débats au sujet de la place du Brésilien avec sa sélection.

Docteur Vinicius et Mister Junior

Les observateurs du football brésilien s’exaspèrent de voir la différence de niveau affichée par l’ancien Flamenguista, entre ses performances en club et celles en sélection. "Meilleur joueur du monde", "candidat au Ballon d’Or", "superstar brésilienne", au Real Madrid, Vinicius Junior est une icône. Avec le Brésil, il est encore le joueur perfectible qui frustrait lors de ses débuts sous le maillot merengue. Rarement décisif, souvent discret, l’ailier semble écrasé par la pression du maillot aux cinq étoiles brodées sur la poitrine lorsqu’il est en sélection. «Il ne peut pas jouer juste pour son nom, non. Il est temps de donner un peu plus. Il est temps de se bouger», avait dénoncé un journaliste brésilien après la rencontre face au Paraguay lors de la dernière Copa. Avec le déclin de Neymar Jr, le numéro 7 du Real Madrid devait reprendre le flambeau en s’imposant comme l’élément clé de cette équipe. Blessé depuis plus d’un an, l’ancien Blaugrana a laissé la place pendant un temps, mais le constat est désormais le suivant : Vinicius Jr n’est même pas le meilleur Madrilène à jouer pour la sélection brésilienne.

Son coéquipier Rodrygo, qui a d’ailleurs récupéré le mythique numéro 10 depuis la blessure de Neymar (Raphinha profite de l’absence de Rodrygo pour porter le numéro 10 durant cette fenêtre internationale, ndlr), cumule de meilleures statistiques (31 sélections, 7 buts) et affiche un meilleur visage presque à chaque fois qu’ils entrent ensemble sur le terrain avec la tunique auriverde. Interrogé sur la question du manque de productivité de Vinicius avec l’équipe nationale, Dorival Junior avait décidé de prendre sa défense. «Tout d’abord, comment voulez-vous qu’un athlète produise tout le temps la même chose qu’en club ? Il y a des cycles au sein des clubs eux-mêmes. Des moments où Rodrygo est tout en haut, pendant un deux mois, puis après c’est à Vini de se mettre en valeur. Il ne faut pas l’oublier», avait déclaré Dorival Junior en conférence de presse, reconnaissant tout de même à demi-mot la prise de pouvoir de Rodrygo.

Prendre les rênes avant la Coupe du monde 2026

À moins de deux ans de la première Coupe du monde sur le continent américain, depuis celle qui s’est tenue au Brésil en 2014, les attentes ont changé. La patience a laissé place à l’urgence, alors que l’ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain n’est plus que l’ombre de lui-même, la Seleção doit trouver un nouveau leader. «Aujourd’hui, il est devenu une idole et un héros pour nous. Je suis très content et fier qu’il porte les couleurs du Brésil à travers le monde», avait d’ailleurs déclaré Neymar à propos de son compatriote. Cependant lorsqu’on lui demandait qui serait le joueur clé du Brésil, sa réponse était toute autre. «Le joueur clé du Brésil ? Pour moi, c’est Rodrygo, parce que tout le monde sait comment Vini va jouer, mais Rodrygo, je pense, est très différent. C’est une star et le numéro 10 lui apportera certainement beaucoup de chance».

Une déclaration anodine qui symbolise bien l’échec de 'Vini Jr’ à être le joueur phare de cette sélection brésilienne, du moins pour le moment. Blessé aux cervicales lors du dernier rassemblement, l’attaquant du Real Madrid va retrouver la Seleção dès ce jeudi 14 novembre face au Venezuela à l’occasion des Éliminatoires pour la Coupe du monde 2026. Une compétition que le natif de São Gonçalo a sûrement en ligne de mire et qui pourrait être une clé pour décrocher ce Ballon d’Or, qui lui a échappé de si peu. Auteur d’un excellent début de saison, le Merengue a promis : «j’en ferai 10 fois plus si nécessaire. Ils ne sont pas prêts», après avoir appris qu’il ne gagnerait pas la récompense. Remporter la prochaine Coupe du monde avec la Seleçao, en étant le meilleur joueur sur le terrain, fait sans aucun doute partie des nouvelles priorités du joueur né et formé au Brésil. Une nation qui attend l’équipe qui ramènera enfin une sixième étoile au pays du Roi Pelé, qui l’attend depuis plus de 22 ans.