Qualifications Coupe du monde 2026 : Leo Messi explose durant la soirée noire de l’Argentine

L’Argentine a connu une nuit franchement compliquée à Asunción à l’occasion des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Battue par le Paraguay (2-1), l’Albiceleste enregistre sa troisième défaite durant cette campagne. Pas de quoi s’inquiéter quand on regarde le classement puisqu’elle reste leader de cette poule sud-américaine avec trois points d’avance sur la Colombie, qui se déplace en Uruguay, la nuit prochaine. C’est plus la manière et le scénario qui sont auscultés après cette rencontre. L’Argentine estime même avoir été victime d’une grosse erreur d’arbitrage, provoquant l’énorme colère de Leo Messi.

Revenons-en aux faits. Alors que le score était de 1-1 (Lautaro Martínez pour l’Argentine, 11e, égalisation de Sanabria à la 19e), l’octuple Ballon d’Or dribblait son défenseur Omar Alderete pour s’échapper sur le côté droit, mais celui-ci stoppa net la Pulga pour mettre fin à l’action. Action plutôt anodine jusque-là, sauf que le Paraguayen avait déjà écopé d’un avertissement et aurait sans doute pu en obtenir un second. Les Argentins ont eu beau contester la décision de l’arbitre brésilien Anderson Daronco, le jeu a repris. Mais pour Messi, ce n’est pas passé et il l’a bien fait savoir à la pause. « Tu te chies dessus, je ne t’aime pas », a-t-il envoyé à l’homme en noir.

Messi furieux et frustré

Des propos insultants qui auraient dû valoir là aussi une expulsion. Il n’en a rien été, mais comble de la soirée pour les coéquipiers de Messi, le second but paraguayen a été inscrit au retour des vestiaires par… Omar Alderete (47e). Forcément, il y avait de quoi nourrir pas mal de rancunes à l’égard de l’arbitre, d’autant que les champions du monde en titre ne sont jamais parvenus à recoller au score, Messi touchant d’ailleurs deux fois les poteaux sur deux coups francs. L’entrée de Garnacho a fait du bien, mais ça n’a pas suffi, à l’image des occasions manquées par Rodrigo De Paul et Valentín Castellanos. Scaloni semblait un peu amer lui aussi.

En conférence de presse, le sélectionneur n’a pas voulu chercher de mauvaises raisons à ce revers tout en signifiant que l’arbitrage ne lui avait pas plu. « Je peux dire beaucoup de choses. Cela n’a pas de sens et cela ressemblerait à une excuse. Je préfère ne pas le dire pour que ce ne soit pas une excuse et que les gens ne l’interprètent pas de cette façon. Ça y est, nous avons tous vu ce qui s’est passé sur le terrain, insiste-t-il, sans en dire davantage. Mais cela n’a rien à voir avec le résultat. C’est tout, j’ai beaucoup appris de ces choses-là. On dirait qu’on trouve des excuses, qu’on veut justifier quelque chose et que les gens peuvent interpréter autre chose. Restons-en là. » Prochain rendez-vous contre le Pérou, mercredi prochain.