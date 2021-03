Bosnie - France : les compositions probables

La suite après cette publicité

Le voyage de l’équipe de France prend fin. Après s’être rendus au Kazakhstan, les hommes de Didier Deschamps ont à nouveau passé pas mal de temps dans les airs pour atterrir cette fois-ci en Bosnie pour jouer leur deuxième match à l’extérieur en trois rencontres. Un périple usant, mais important. En effet, les champions du monde en titre ont l’occasion, en cas de victoire, de conforter leur place de leader du groupe D en reléguant la Finlande (qui ne joue pas ce soir) à cinq unités. Idem pour les Ukrainiens, s’ils se prennent les pieds dans le tapis face au Kazakhstan.

À Sarajevo, Deschamps fera sans doute tourner son effectif et on devrait retrouver une équipe presque type articulée en 4-4-2. En effet, Hugo Lloris, qui deviendra le deuxième joueur le plus capé de l’histoire des Bleus en compagnie de Thierry Henry (123 sélections), gardera les cages et devrait avoir une arrière-garde composée de Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez. Du classique.

Une équipe presque type pour les Bleus

Dans l’entrejeu, Adrien Rabiot, qui profite de l’absence de N’Golo Kanté, serait associé à Paul Pogba à la récupération. Quant à l’attaque, Ousmane Dembélé et Kinglsey Coman sont fortement pressentis pour animer les ailes tricolores. Remplaçant face au Kazakhstan, Kylian Mbappé retrouverait sa place de titulaire aux côtés d’Antoine Griezmann. Peu convaincant jusqu’ici, le Parisien sera forcément attendu au tournant.

En face, la Bosnie voudra remporter son premier succès dans ces éliminatoires, mais devrait aligner une équipe très regroupée en 5-3-2. Sehic serait dans le but. La défense serait composée de Todorovic, Hadzikadunic, Ahmedhodzic, Sanicanin et Civic. Au milieu, on devrait retrouver le Blaugrana Pjanic. Il pourrait être accompagné par Cimirot et Krunic. Enfin, Duljevic et Dzeko seront sans doute chargés de trouver la faille devant.