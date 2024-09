Une légende du Bayern Munich soutient Joshua Kimmich

Redevenu titulaire au milieu de terrain en ce début de saison sous les ordres de Vincent Kompany, Joshua Kimmich semble revivre. Le joueur allemand de 29 ans sortait d’un exercice compliqué avec Thomas Tuchel où il avait terminé au poste de latéral droit. Cette fois en confiance, il compte 7 apparitions pour 2 offrandes et semble monter en puissance. Consultant sur Sky Sports, l’ancienne légende du Bayern Munich, Lotthar Matthaüs a tenu à le soutenir et apprécie son retour en forme.

«En fait, vous pourriez faire jouer Kimmich à l’arrière droit comme en équipe nationale et Joao Palhinha à son poste. Mais je vois Kimmich au centre. C’est un leader, il est là depuis des années et il est toujours performant. Bien sûr, il a été critiqué, mais Kimmich est un professionnel modèle. Il vit ce travail à 100 pour cent. Il assume ses responsabilités. Les critiques l’ont rendu encore plus fort», a ainsi déclaré l’ancien joueur du Rekordmeister.