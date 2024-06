EdF : l’avis tranché de Stéphane Lannoy sur le but refusé de Xavi Simons

Hier soir, la France et les Pays-Bas se sont quittés dos à dos, sur un score nul et vierge (0-0). Pourtant, la sélection hollandaise a bien marqué sur la pelouse de Leipzig, mais le but de Xavi Simons a été refusé pour une position de hors-jeu de position de Denzel Dumfries. Selon Anthony Taylor, l’arbitre de la rencontre, le défenseur néerlandais a gêné Mike Maignan. Une décision injuste et contestée par les Pays-Bas, mais aussi par Stéphane Lannoy, ancien arbitre international.

«Pour moi, le but aurait dû être validé. Il y a plusieurs choses à dire sur ces situations de hors-jeu. Quand un joueur est en position de hors-jeu à proximité du gardien, la première question à se poser est 'est-ce que le joueur obstrue la ligne de vision du gardien, c’est-à-dire est-il pile sur la trajectoire du ballon?' En l’occurrence, ce n’est pas le cas. Il ne gêne pas la vision de Maignan sur la frappe», a assuré l’ancien officiel français dans l’After Foot sur RMC. Pas de quoi calmer la colère des supporters néerlandais ce samedi.