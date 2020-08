Atalanta : Josip Ilicic sort du silence

Alors que les spéculations étaient nombreuses autour de Josip Ilicic (32 ans). L'attaquant slovène de l'Atalanta n'a plus porté le maillot de son équipe depuis le 11 juillet dernier et le choc face à la Juventus (2-2). Depuis, il a manqué six matches et alors qu'on évoquait d'abord un problème physique suite à un pépin à la cheville, on est avant tout sur un souci psychologique. Le joueur ayant sombré dans une dépression au cours des dernières semaines. « Plus les jours passent, plus il devient difficile de le ramener à Lisbonne. Il manquera Mbappé au PSG, mais Ilicic est fondamental pour nous. C'est comme si Dybala manquait à la Juve, Immobile à la Lazio ou Lukaku à l'Inter. Nous cherchons d'autres équilibres sans un joueur doté de ses caractéristiques et nous nous adaptons avec Pasalic, Gomez, Malinovskyi » n'avait pas manqué de rappeler son coach Gian Piero Gasperini il y a quelques jours. Ce dernier s'était montré peu confiant quant à la présence de l'ancien de la Fiorentina et de Palerme en quart de finale de Ligue des Champions contre le PSG (rencontre à suivre le mercredi 12 août sur notre live commenté).

Parti se ressourcer en Slovénie auprès de sa famille, il serait en train de recouvrir un peu le moral. La situation est cependant loin d'être gagnée. Il a fortement été touché par la situation sanitaire et les nombreux décès qui ont lieu en Lombardie, épicentre du Covid-19 en Italie. Le son émis par les sirènes et les camions transportant les cadavres lui ont rappelé son passé lors de la guerre de Yougoslavie. Son père est décédé alors qu'il n'avait que 7 mois. Coupé des réseaux sociaux et n'ayant plus communiqué depuis trois semaines, il a partagé sur son compte Instagram une photo de ses coéquipiers avec la mention «Grandi❤️». Ces derniers avaient décidé de lui porter soutien portant notamment son maillot après le match de la Dea contre l'Inter Milan samedi soir (2-0). Il a aussi posté une photo avec sa compagne pour mettre fin à certaines rumeurs dont il faisait objet.