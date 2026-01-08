Menu Rechercher
Comment Man City a doublé la concurrence pour Semenyo

Par Aurélien Léger-Moëc
semenyo @Maxppp

Grosse journée pour Antoine Semenyo hier. Pour son anniversaire, il a disputé son dernier match avec Bournemouth, inscrit le but vainqueur face à Tottenham dans le temps additionnel, et scellé son transfert à Mancheser CIty. Car ce sont bien les Citizens qui ont emporté la bataille, alors que MU, Liverpool et Chelsea étaient également sur le coup. Un coup à plus de 70 M€ pour Manchester City qui a su doubler la concurrence en s’entendant au préalable avec Bournemouth sur des conditions particulières.

Alors que le Ghanéen de 26 ans disposait d’une clause de 70 M€ valable jusqu’au 10 janvier, Man City a accepté de débourser un peu plus, comme révélé par The Athletic. 72 M€ garantis, 1,7 M€ de bonus et 10 % sur la plus-value en cas de revente. Le tout pour obtenir un paiement échelonné sur 2 ans. En temps normal, il aurait fallu payer la clause comptant.

