EdF : les confidences de Deschamps sur le capitaine Kylian Mbappé

Après la Coupe du Monde, Didier Deschamps qui a dû faire sans Hugo Lloris et Raphaël Varane, a décidé de nommer un nouveau capitaine. Et après avoir longtemps hésité entre Griezmann et Mbappé, DD a fini par trancher en faveur de l’attaquant parisien. Un choix qui a beaucoup fait parler même si le Bondynois semble maitriser ce rôle par cœur.

En conférence de presse, Didier Deschamps est revenu sur les premiers mois de son joueur en tant que capitaine. «C’est un capitaine qui assume son rôle. C’est la décision d’un groupe, pas que la sienne. Il échange sur les points importants. Il a la reconnaissance de tous. Il ne surjoue pas. Pour votre plus grand bonheur, il vient plus souvent en conférence de presse aussi. Il ne prend pas la parole pour la prendre. J’ai plus de discussions avec lui aussi forcément même si j’échangeais déjà avant. Quand il y a des demandes de joueurs, il me les fait remonter. Ça se fait naturellement car il est légitime.»

