Man United : une ancienne gloire évoque un retour de Cristiano Ronaldo

Légende de Manchester United dont il a porté le maillot entre 2003 et 2009 avant de revenir pour les saisons 2021/2022 et 2022/2023, Cristiano Ronaldo évolue désormais en Arabie saoudite du côté d’Al-Nassr où il termine tranquillement sa carrière. L’attaquant portugais reste toujours amoureux du club qui l’a révélé. Coéquipier du quintuple Ballon d’or chez les Red Devils entre 2004 et 2008, Louis Saha est revenu pour Betfred sur un possible retour de CR7 du côté d’Old Trafford.

«Je pense que Cristiano Ronaldo adorerait revenir au club dans un rôle où il serait respecté. Il a quitté United de manière quelque peu négative, donc la direction actuelle ne veut peut-être pas que cela se produise, mais les joueurs et les fans ont compris ce qu’il en était. Ils ne peuvent pas dire que ce qu’il a dit était faux. S’il y avait une opportunité, je suis sûr que Cristiano aimerait revenir et aider le club, car il adorerait relever un défi et il viendrait», a expliqué le buteur français.