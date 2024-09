Vidéo : quand Bruno Irles termine le mercato de Bordeaux dans sa voiture

Depuis quelques mois, les Girondins de Bordeaux nagent en plein calvaire. Rétrogradé administrativement en N2, le club aquitain a dû se relever de la gestion cataclysmique de Gérard Lopez. Désireux de se reconstruire sur des bases saines, Bordeaux se devait de boucler son mercato en urgence en début de semaine. En effet, afin d’éviter le forfait général, les dirigeants bordelais avaient jusqu’à ce lundi soir pour présenter une liste de joueurs disponibles pour leurs rencontres face à Poitiers en N2 et Colomiers en N3.

La suite après cette publicité

Finalement, 27 joueurs ont débarqué sur les bords de la Gironde. Dans cette situation d’urgence, Canal+ a eu la bonne idée de placer une caméra aux côtés de Bruno Irles, le nouvel entraîneur des pensionnaires du Matmut Atlantique. Dans le Canal Football Club, on voit alors l’ancien coach de Troyes peaufiner son mercato entre sa voiture et des aires de repos aux côtés de son adjoint, Dado Prso. Une séquence assez forte et qui montre la détermination des deux hommes.