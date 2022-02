Un groupe amoindri pour le PSG en déplacement à Lille

La suite après cette publicité

Choc à la saveur de Ligue des champions entre le LOSC et le Paris Saint-Germain au stade Pierre-Mauroy, en épilogue de la 23e journée de Ligue 1 ce dimanche (une rencontre à suivre en direct commenté sur FM à 20h45). Sur trois matches nuls 1-1 en déplacement (Lens, Lorient, Lyon), les Parisiens veulent conserver leurs distances avec l'OM.

Pour ce voyage dans le Nord, Mauricio Pochettino a convoqué un groupe de 21 joueurs. Privé de Sergio Ramos, Mauro Icardi, Neymar Jr, Georginio Wijnaldum et Ander Herrera, blessés, d'Abdou Diallo et d'Idrissa Gueye qui disputent ce soir la finale de la CAN avec le Sénégal, le technicien argentin pourra tout de même s'appuyer sur Marquinhos, Marco Verratti, Lionel Messi ou encore Kylian Mbappé.

Le groupe du PSG pour le déplacement à Lille :

Gardiens : Donnarumma, Navas, Letellier

Défenseurs : Marquinhos, Kimpembe, Bernat, Hakimi, Kehrer, Dagba, Nuno Mendes, Kurzawa

Milieux : Verratti, Paredes, Danilo, Michut, Simons, Dina Ebimbe

Attaquants : Mbappé, Messi, Di Maria, Draxler