EdF : Eduardo Camavinga n’est pas inquiet

Hier soir, à l’occasion de son ultime match de préparation avant l’Euro, la France n’a pas pu faire mieux qu’un triste 0-0 face au Canada. Au-delà du score, la prestation des Bleus n’a pas convaincu, mais pas de quoi s’inquiéter selon Eduardo Camavinga, titulaire hier soir.

«Ça n’a pas été une bonne prestation collective. Ce sont des choses qui arrivent, on ne va pas se sentir frustré, c’est un apprentissage. Le plus important, c’est de garder la tête haute et de savoir quand dans les prochains jours, ça va aller mieux», a d’abord commenté le joueur de 21 ans, avant de revenir sur sa prestation individuelle. «Je ne suis pas forcément satisfait, mais c’est à l’image de l’équipe. Même si j’avais fait un bon match et que collectivement, ça n’allait pas, ça aurait été la même chose», a-t-il constaté. Il en faudra plus lors du premier match de l’Euro pour les Bleus, face à l’Autriche dans une semaine.