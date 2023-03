La femme de Dani Alves vide son sac

La suite après cette publicité

Incarcéré depuis plusieurs semaines, Dani Alves (39 ans), accusé d’agression sexuelle sur une jeune fille de 23 ans, est toujours à Barcelone. Il a reçu ces derniers jours en prison la visite de Joana Sanz, qui est toujours officiellement son épouse bien que le couple soit en train de se séparer. Interrogé lors de L’émission L’Ana Rosa en Espagne, la jeune femme est sortie du silence pour évoquer le cas de l’ancien joueur du FC Barcelone. Ses propos sont relayés par AS.

«Nous n’avons absolument rien à nous dire sur l’argent car nos actifs sont séparés. Nous n’avons rien en commun. La seule fois où nous avons parlé d’argent, c’était au début de toute cette situation, j’étais débordé et par l’intermédiaire de son avocat je lui ai demandé de m’aider à trouver un appartement à Paris, où j’allais travailler. Je n’ai jamais eu besoin de quoi que ce soit de sa part, nous avons toujours eu chacun nos affaires et nos emplois. Je n’ai jamais voulu quitter mon travail pour vivre du sien», a-t-elle commencé par préciser puisque les médias ibériques assurent qu’elle était venue le voir en prison pour régler des questions financières. Il n’en est donc rien. Puis elle a ajouté au sujet de la sale affaire qui touche son ex-compagnon. «Je ne vais pas le juger. C’est à ça que sert la justice. J’irai le voir dès que je le pourrai pour savoir comment il va et avoir de ses nouvelles. C’est une situation très compliquée.» On veut bien la croire.

