LOSC : le départ de Christophe Galtier déjà acté ?

Si Lille réalise une saison aussi réussie cette année, c’est en grande partie grâce au travail de son entraîneur : Christophe Galtier (54 ans). Mais le technicien français n’est pas sûr de rester la saison prochaine même en cas de titre alors que son contrat se termine en juin prochain et qu’il n’a toujours pas prolongé.

Selon les informations de l’Équipe, son départ serait même déjà acté. Même s’il insiste souvent pour démentir les rumeurs de départ, il semblerait que l’ancien entraîneur de Saint-Étienne vive ses dernières semaines dans le Nord. Il ne se sentirait pas vraiment capable de performer une saison de plus à Lille et n’entretiendrait pas des relations si parfaites avec son président Olivier Letang. Après son probable départ cet été, Christophe Galtier devrait très certainement rebondir du côté de Nice. Le club de la Côte d’Azur en a fait sa priorité et lui proposerait de doubler son salaire.