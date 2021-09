OL : Jean-Michel Aulas en remet une couche sur la VAR

Jean-Michel Aulas n'a toujours pas digéré l'expulsion d'Emerson lors de la rencontre entre l'OL et Lorient (1-1). Une décision lourde de conséquences pour l'Olympique Lyonnais qui a suscité de vifs débats au sein du club rhodanien. Dans une interview accordée à l'Equipe, le président lyonnais regrette de ne pas être informé des discussions entre l'arbitre du match et les arbitres qui gèrent la VAR quand celle-ci est utilisée. Un mutisme qui provoque selon lui une frustration clairement évitable.

« Je ne peux pas m'y résoudre et c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre ce mode de fonctionnement sur le tapis aujourd'hui. Car, si cela continue, on va discréditer le VAR et les arbitres. Quand on ne s'exprime pas, on crée un abîme de réflexion et c'est là que s'exacerbe le sentiment d'injustice. L'exemple du rugby est frappant : les arbitres ont une autorité naturelle avec les joueurs car ils échangent sur le terrain et à travers leurs micros. Cela évite les psychodrames comme celui qu'on est en train de vivre. D'autant qu'à l'OL, nous sommes privés de points désormais irrattrapables. Cinq en trois matches, c'est énorme, » a ainsi commenté l'homme fort de l'OL. Qu'on se le dise, Jean-Michel Aulas part encore en croisade...