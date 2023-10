La promesse forte de Jude Bellingham au Real Madrid

La suite après cette publicité

Jude Bellingham est en feu. Que ce soit en club comme en sélection, l’Anglais de 20 ans enchaîne les bonnes prestations. Hier soir, il a brillé lors de la victoire des Three Lions face à l’Italie comptant pour les qualifications à l’Euro 2024. Même si la star du Real Madrid n’a pas trouvé le chemin des filets, elle a épaté tout le monde. En effet, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a été dans presque tous les bons coups. Il a provoqué le pénalty qui a été ensuite transformé par Harry Kane à la 32e. Il a aussi été impliqué sur le but de Marcus Rashford à la (57e).

Une soirée parfaite pour Bellingham, qui a été élu homme du match par plusieurs médias britanniques. The Sun lui a donné la note de 8 avec le commentaire suivant : «parfois frustré, avec ses coéquipiers ou les arbitres du match, il a été la cible de robustes italiens. Mais sa brillante percée a valu le penalty et il a créé de manière sensationnelle le but de Marcus Rashford.» De son côté, le Daily Mail lui a attribué un 9. Après ce match remporté 3 à 1 et synonyme de qualification pour le championnat d’Europe 2024, le polyvalent milieu de terrain a livré ses impressions face à la presse.

Bellingham veut rester très longtemps à Madrid

«C’est une vraie belle soirée pour nous, tout le monde se souvient de ce qui s’est passé il y a quelques années quand on les a affrontés ici. Nous allons dans la bonne direction et c’est une victoire très importante pour nous. Les staffs en club et en sélection me donnent la liberté de jouer comme je l’entends. Après ce gros transfert, je dois me montrer à la hauteur, que ce soit par un but ou une passe décisive.» Et Bellingham y arrive plutôt bien, lui qui affiche un joli bilan de 10 buts et 3 passes décisives en 10 matches toutes compétitions confondues sous le maillot merengue.

Une tunique que l’actuel meilleur buteur de Liga portera au moins jusqu’en 2029, s’il va bien sûr au bout de son contrat. Mais ce n’est pas le plan du principal intéressé qui se voit très longtemps chez les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu. «C’est le club dans lequel je veux passer les 10 à 15 prochaines années de ma vie. Quand vous côtoyez des joueurs avec mentalité et cette qualité tous les jours, vous passez à un niveau supérieur sur le plan mental, physique et technique», a-t-il expliqué. Si le natif de Stourbridge continue sur sa lancée, il devrait rester un bon moment à Madrid.