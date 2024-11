Saudi Pro League : Al Hilal perd des points contre Al Khaleej mais reste en tête du classement

Opposé à Al Khaleej, ce samedi, pour la 11e journée de la Saudi Pro League, Al-Hilal a connu une soirée mouvementée. Le club de Riyad a rapidement débloqué les compteurs grâce à un but de Marcos Leonardo. À la suite d’un tacle de Sergej Milinkovic-Savic à l’entrée de la surface adverse, l’ancien de Santos et du Benfica Lisbonne récupère le ballon et conclut du pied gauche pour ouvrir le score (12e, 0-1).

Aleksandar Mitrovic a ensuite doublé la mise (37e, 0-2), avant que les locaux ne réduisent l’écart avec Al Salem avant la mi-temps (45e, 1-2). Au retour des vestiaires, Al Salem signait un doublé pour permettre à Al-Khaleej de recoller au score (47e, 2-2), avant que Fabio Martins ne donne l’avantage aux Jaunes et Verts (84e, 3-2). Renversé, Al-Hilal conserve tout de même sa première place au classement à l’issue du match. Son adversaire pointe dorénavant à la 6e place avec 19 points.