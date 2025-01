Bastia - Nice : la story totalement dingue de Marcin Bulka contre la Corse

Ce mardi marquait le début des seizièmes de finale de la Coupe de France. Si la plupart des regards étaient braqués sur le choc entre l’OM et le LOSC, Bastia recevait de son côté l’OGC Nice. Si sur le terrain, le spectacle n’était pas au rendez-vous, avec un seul petit but inscrit par Mohamed-Ali Cho, Marcin Bulka a décidé de le faire en dehors.

Laissé sur le banc au profit de Maxime Dupe, le portier Polonais s’est fendu d’une publication sur Instagram qui devrait faire réagir. Dans sa story, le gardien de but de 25 ans a posté une photo de ses coéquipiers célébrant le but de Cho, accompagnée du message « Victoire dans ce stade de me#de» (la story a été supprimée depuis). Huitièmes de Ligue 2 à cinq points du premier barragiste, les Bastiais sont encore dans la course à la montée pour la saison prochaine. D’ici là, pas sûr que les joueurs de Benoît Tavenot aient oublié les paroles de Bulka…