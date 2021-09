À quoi ressembleront les prochains mercatos du FC Barcelone ?

La suite après cette publicité

9 millions d'euros. C'est le montant dépensé cet été par le FC Barcelone. Une petite somme que les Catalans devaient absolument reverser au Betis dans le cadre d'un accord de co-propriété pour le latéral brésilien, aussitôt revendu à Tottenham. Luuk de Jong est lui prêté, alors que le Kun Agüero, Éric Garcia et Memphis Depay sont arrivés libres de tout contrat. Pendant ce marché, les décideurs barcelonais ont surtout tenté de réduire la masse salariale colossale qui asphyxiait le club, et c'est plutôt réussi puisque sans compter le départ de Lionel Messi, Joan Laporta et ses équipes ont réussi à économiser 145 millions d'euros en termes de salaires. Alors qu'elle représentait 110% du chiffre d'affaires, la masse salariale du club est désormais de 80%. En plus des presque 85 millions d'euros récoltés en ventes.

Un mercato très austère donc, et les supporters barcelonais se posent probablement tous la même question : sera-t-il possible d'attirer des joueurs comme Erling Haaland dans les années à venir ? Leur club de cœur pourra-t-il être compétitif sur le marché des transferts où le PSG et les grosses écuries anglaises font la loi ? Il est encore trop dur, mais la tendance est plutôt à l'optimisme. Tout d'abord, Mundo Deportivo nous apprend que les dirigeants catalans se sont laissé une petite enveloppe de 30 à 40 millions d'euros de côté pour recruter au mercato hivernal. De quoi envisager, même s'il faudra sûrement un peu plus, de passer à l'action pour Dani Olmo par exemple, avec qui il y a déjà un accord.

Deux ans à attendre

Ensuite, pour l'été prochain, la situation devrait être similaire à celle de cette année, même si tout dépendra aussi des primes obtenues par les résultats sportifs, par les sommes récoltées par les ventes ou par la signature de nouveaux contrats de sponsoring. Il semble cependant peu probable de voir les Blaugranas se permettre de faire le même mercato que l'ennemi juré merengue, qui espère enrôler Erling Haaland, Kylian Mbappé et Paul Pogba le même été. Les fans du Barça devront donc manger leur pain noir un été de plus, mais ça sera a priori le dernier.

Ainsi, comme l'indique la Cadena SER, les prévisions de la direction du Barça sont de retrouver une situation normale pour l'été 2023. C'est à cette date que le FC Barcelone pourra de nouveau être compétitif sur le mercato et rivaliser avec les plus gros clubs du Vieux Continent pour les transferts. Le média confirme aussi la petite enveloppe disponible pour ce mercato hivernal si jugé nécessaire par la direction. Des pronostics un peu plus optimistes que prévu donc...