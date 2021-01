L1, L2 : la chaîne Téléfoot diffusera jusqu'au 20 janvier a minima

Si Mediapro a réussi à négocier avec la LFP la restitution des droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2, une question restait en suspens : jusqu’à quand la chaîne Téléfot allait-elle diffuser les rencontres de la première et de la deuxième division française ? Le groupe sino-espagnol vient de donner une première réponse en envoyant le communiqué suivant à ses abonnés.

« Le Service TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT continuera à diffuser le Championnat de France de football de Ligue 1 et de Ligue 2 jusqu’au 20 janvier 2021 inclus a minima, c’est-à-dire le Trophée des Champions PSG – OM le 13 janvier, la 20ème journée de Ligue 1 et de Ligue 2 et le match en retard de la 9ème journée OM - RC Lens. Vous pouvez ainsi continuer à profiter de votre abonnement dans les mêmes conditions que lors de votre souscription. Nous reviendrons prochainement vers vous pour vous tenir informé de la poursuite éventuelle du service TELEFOOT au-delà de cette date ainsi que des modalités de résiliation et de remboursement qui seront applicables pour la période courant entre la fin du service TELEFOOT et la date de fin de votre abonnement », indique le communiqué.