Man Utd : Erik ten Hag se prononce sur son avenir

Après la défaite face à Tottenham, Erik ten Hag (54 ans) est plus menacé que jamais à Manchester United. La presse anglaise a annoncé d’ailleurs que Sir Jim Ratcliffe compte faire un point avec lui après les deux prochains matches. Mais le Néerlandais n’est pas inquiet comme il l’a avoué ce mercredi à Skysports. « Je n’y pense pas, je ne suis pas anxieux. Nous avons créé une cohésion cet été avec les propriétaires et les dirigeants. Nous avons conclu cet accord et nous l’avons tous soutenu. Nous savons que la stratégie consiste à faire venir de jeunes joueurs pendant une période de transition. Ils savent aussi qu’au mois de mai, au cours de mes six dernières saisons, il y a toujours eu des trophées et c’est ce que nous visons. Si vous perdez la foi, vous perdez tout. Nous devons continuer et nous en tenir au plan. Depuis longtemps, nous sommes en transition à Manchester United. Dès mon arrivée, nous savions que nous devions changer. Nous devions remplacer certains joueurs plus âgés.»

Il a ajouté : «notre choix a été de faire venir des jeunes joueurs et cela prend du temps pour faire passer les messages, pour faire adopter un modèle de jeu et pour introduire une nouvelle culture. Cela prend du temps. En attendant, il faut gagner et je pense que nous avons prouvé ces deux dernières années que nous gagnons. J’ai prouvé tout au long de ma carrière que je gagnerai toujours. Ces six dernières années, j’ai remporté huit trophées (…) Nous allons réussir cette saison. Rien n’est facile, mais je ne dois pas paniquer. Nous pouvons régler les problèmes, cette équipe peut régler cela.» Enfin, il a indiqué avoir le soutien de ses joueurs, qu’il n’a pas blâmé après les récents résultats. «Lorsque les joueurs font une mauvaise performance, je n’ai pas bien fait mon travail car ils n’ont pas joué comme je l’attendais. Nous sommes là ensemble et nous devons nous battre ensemble pour sortir de cette situation. Nous discutons continuellement, mais nous réfléchissons à la manière dont nous pouvons améliorer le processus. Nous sommes tous très impatients, nos fans le sont aussi et ils en ont le droit, mais nous le sommes aussi.» Tous attendent désormais une réponse sur le terrain.