CdM 2022, Belgique : la déception de Jérémy Doku après l'élimination

La suite après cette publicité

Début de soirée cauchemardesque pour la Belgique. Tenus en échec par la Croatie (0-0), les hommes de Roberto Martinez sont déjà éliminés du Mondial 2022. Si le technicien des Diables rouges a annoncé son départ, Jérémy Doku, interrogé au coup de sifflet final, a lui fait part de son immense déception.

«C'est fini, c'est dommage, on voulait aller beaucoup plus loin, pour nous, pour le peuple belge, pour tout le monde. On est tous déçus que ce soit déjà fini. On a bien joué mais il a juste manqué la finition. On a eu des occasions, après on n'a pas de chance. Il fallait juste les mettre au fond».