Jordan Siebatcheu prêté aux Young Boys de Berne

Attaquant arrivé pour 9 millions d'euros de Reims au Stade Rennais à l'été 2018, Jordan Siebatcheu (24 ans) a totalement échoué à s'imposer en Bretagne. L'ex-international espoir (2 capes et 1 but) reste sur une saison 2019/2020 chaotique où il aura disputé 21 matches (6 titularisations) pour 1 but et 1 passe décisive.

Pour le relancer, le club champion de Suisse en titre des Young Boys a décidé de le faire venir sous la forme d'un prêt d'un an assorti d'une option d'achat. «Le BSC YB accueille chaleureusement Jordan Siebatcheu et lui souhaite beaucoup de plaisir et de succès» a annoncé la formation helvète dans un communiqué.