Bayern : Thomas Tuchel insiste sur le poids du transfert d’Harry Kane

Au terme de longues semaines de négociations et confronté à l’intransigeance de la direction londonienne, le Bayern Munich a finalement obtenu gain de cause car Tottenham a accepté de lui céder Harry Kane en échange d’un chèque de 110 M€. L’opération est même en passe d’être bouclée car l’international anglais a donné son accord pour rejoindre la Bavière cet été. En attendant, le Rekordmeister doit affronter le RB Leipzig en Supercoupe d’Allemagne ce week-end. Au moment d’aborder cette rencontre en conférence de presse, l’entraîneur bavarois Thomas Tuchel a logiquement été interrogé par les journalistes sur l’arrivée imminente de l’Anglais. Mais, le coach allemand a préféré noyer le poisson lorsqu’un accord a été évoqué. Néanmoins, il a reconnu que le joueur de 30 ans était la plus grande priorité du club allemand sur ce marché des transferts.

« Nous travaillons avec beaucoup de pression sur ce dossier. Nous pouvons confirmer des discussions, mais aucun accord officiel n’a pour le moment été trouvé. S’il n’y a pas d’accord, en tant qu’entraîneur, je ne peux pas parler à quelqu’un qui n’est pas officiellement mon joueur. Je comprends les incertitudes. Toutes les options sont ouvertes. C’est un gros dossier. Nous essayons de faire sortir de la Premier League le capitaine de l’Angleterre », a indiqué le technicien allemand, des propos rapportés par Sky Germany.