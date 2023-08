Bayern Munich : Harry Kane a enfin fait son choix !

La suite après cette publicité

Le Bayern Munich a dû tomber de sa chaise. Hier, le club allemand pensait avoir fait le plus dur en trouvant un accord avec Tottenham pour le transfert du buteur anglais Harry Kane. Depuis plusieurs semaines, les champions d’Allemagne tentaient de convaincre le président des Spurs, Daniel Levy, de lâcher son meilleur joueur. Mais ils se sont systématiquement cassé les dents. Le boss de Tottenham, réputé pour être dur en affaires, n’a pas lâché le morceau.

On a même cru à un moment que les pensionnaires de l’Allianz Arena allaient jeter l’éponge à un moment. Mais ils ont continué à y croire, poussés par Thomas Tuchel qui avait fait de Kane sa priorité absolue. Le coach allemand a été soulagé hier quand il a appris que les Londoniens avaient accepté de céder leur attaquant vedette libre dans un an pour un peu plus de 110 millions d’euros bonus compris.

Kane va bien rejoindre Munich

Mais sa joie a été de courte durée. Quelques heures plus tard, Skysports et plusieurs médias allemands ont expliqué que le joueur de 30 ans hésitait à rejoindre l’écurie bavaroise. Un coup de massue sur la tête des dirigeants munichois. Bild a d’ailleurs ajouté qu’il était probable que Kane aille au bout de son bail à Tottenham afin de rejoindre libre le club de son choix dans un an et toucher une grosse prime à la signature. La publication allemande a précisé qu’un club mystère serait derrière ce revirement de situation.

Certaines sources ont parlé du PSG. Finalement, le buteur britannique ne rejoindra pas la France. Il a fait son choix et va bien signer au Bayern Munich comme l’annoncent plusieurs médias anglais et allemands ce vendredi. Parmi eux, le Telegraph qui explique que Kane est d’accord avec le club de Tuchel. Il a été autorisé à se rendre à Munich pour passer sa visite médicale et parapher un contrat de 4 ans. Il touchera un salaire d’environ 25 millions d’euros par an dans son nouveau club selon The Sun. La fin d’un long feuilleton.