Accord Bayern Munich-Tottenham pour le transfert d’Harry Kane !

Le feuilleton Harry Kane touche à sa fin ! Libre de tout contrat dans un an, l’attaquant vedette de Tottenham était à nouveau très courtisé. Après l’assaut manqué de Manchester City il y a deux ans, le joueur de 30 ans se trouvait cette fois-ci dans le viseur du Paris Saint-Germain, mais surtout du Bayern Munich.

Mais très vite, et sans surprise, tout ce petit monde s’est heurté à l’intransigeance du président des Spurs, Daniel Lévy. Réputé pour être l’un des dirigeants les plus durs en affaires, le boss londonien a fait traîner l’affaire. À tel point qu’une nouvelle offre contractuelle avait été faite à Kane. Mais si Paris s’est rabattu sur Gonçalo Ramos, le Bayern, lui, n’a pas lâché.

Un peu plus de 110 M€ pour racheter un an de contrat

Les Munichois ont pourtant été renvoyés dans les cordes à plusieurs reprises. Ce qui ne les a pas empêchés de revenir à chaque fois à la charge. Et finalement, la quatrième attaque a été la bonne. The Athetic révèle en effet que Tottenham a enfin accepté la proposition du Bayern, qui s’élève à un peu plus de 110 M€.

Harry Kane, qui souhaitait que sa situation soit réglée avant la reprise du championnat anglais ce week-end, doit désormais décider s’il accepte ou non de rejoindre l’écurie allemande. S’il dit oui, l’Anglais prend un petit risque puisqu’il va sortir de sa zone de confort à l’âge de 30 ans, à un an d’une grande compétition internationale. Mais lui qui voulait enfin étoffer son palmarès, Kane sait qu’il a plus de chances d’exaucer son vœu avec le Bayern qu’avec des Spurs qui n’ont rien gagné depuis une coupe de la Ligue acquise en 2008.