Nicolas de Tavernost nommé à la tête de LFP Media

Suite au départ programmé de Benjamin Morel, la Ligue se cherchait un nouveau patron pour sa filière commerciale, LFP Media. Depuis plusieurs semaines, le nom de l’ancien patron de M6 Nicolas de Tavernost était cité. Sans surprise, le dirigeant de 74 ans a été officiellement intronisé ce mercredi. Homme de médias, NDT pourrait être un atout de choix dans le rapprochement avec Canal+ à l’heure où le divorce avec DAZN est acté.

«Le Comité de Supervision de LFP MEDIA, la société commerciale de la Ligue de Football Professionnel, a nommé Nicolas de Tavernost en qualité de Directeur Général. Nicolas de Tavernost prendra prochainement ses fonctions. Nicolas de Tavernost est par ailleurs vice-président de CMA Médias et vice-président du Conseil d’Administration de GL Events», peut-on lire sur le communiqué. « Je remercie Vincent Labrune et le Comité de Supervision pour leur confiance et suis très enthousiaste à l’idée de prendre la direction de LFP MEDIA. Mon ambition est de collaborer étroitement avec l’ensemble des clubs professionnels français et CVC. Ensemble, nous travaillerons au développement et à la réussite des championnats français », a déclaré le principal intéressé