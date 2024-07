Barça : ça sent mauvais dans le dossier Nico Williams

Érigé en priorité du FC Barcelone cet été, Nico Williams est toujours un joueur de l’Athletic Club. Et il y a de grandes chances qu’il le reste après ce mercato. D’après AS, le Barça se montre de plus en plus pessimiste quant à la signature de l’ailier de 22 ans. Les hautes sphères catalanes pensent que la pression émise par sa famille et le club basque joue sur sa décision. Même l’appel d’Alejandro Baldé, latéral gauche du Barça et ami de Williams, n’a pas suffi à le convaincre.

Nico Williams a vu sa côte grimper après son très bon Euro avec l’Espagne, où il a marqué en finale. Le FC Barcelone, le PSG et plusieurs clubs de Premier League sont intéressés par lui. Le natif de Pamplona dispose d’une clause libératoire estimée à 60 millions d’euros.