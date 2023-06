Sergio Ramos conseille à Harry Kane de signer au Real Madrid

La suite après cette publicité

Une page se tourne au Real Madrid. Attaquant des Merengues depuis 2009, Karim Benzema ne sera plus là l’an prochain. Pour le remplacer, les Espagnols pensent notamment à Harry Kane (Tottenham). Un choix que valide Sergio Ramos, ancien de la maison blanche. Interrogé par le Mirror, SR4 a évoqué l’Anglais, également courtisé par le PSG.

«Mon conseil à tout joueur est de ne pas refuser l’opportunité de jouer pour le Real Madrid. C’est un club spécial qui sait comment gagner. Harry Kane a une présence physique incroyable, vous ne pouvez pas marquer autant de buts qu’il le fait en Premier League et ne pas être capable de jouer le côté physique du jeu. Mais il est également capable de jouer le côté technique du jeu et je ne pense pas qu’il soit suffisamment reconnu pour cela. Oui, c’est un grand buteur, mais c’est aussi un grand footballeur.» Le PSG, qui veut Kane, appréciera ces déclarations et ce soutien aux Merengues. Relancé par la suite, Ramos a confié : «Karim Benzema a contribué à tant de succès avec le Real Madrid que vous ne pourrez jamais le remplacer. Il fait partie de ces joueurs uniques dans l’histoire de Madrid. Ce qu’il faut faire en revanche, c’est recruter un attaquant de qualité capable de marquer des buts. Tout le monde ne peut pas jouer au Real Madrid, car il y a tellement de pression et d’attentes. Il faut donc que ce soit le bon joueur.» Harry Kane est prévenu.

