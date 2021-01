Omar Elabdellaoui gravement blessé après un accident de feu d'artifice

Grosse frayeur au lendemain du Nouvel An. Omar Elabdellaoui, défenseur de Galatasaray, a été victime d'un accident de feu d'artifice hier soir. Le Norvégien serait grièvement blessé au niveau du visage et des mains selon les médias turcs. Le club stambouliote a communiqué sur son état de santé hier soir. «Omar a reçu les premiers soins après ce malheureux accident. Les dommages causés à ses yeux ne seront visibles qu'après un examen plus approfondi. Il est maintenant pleinement conscient et il n'y a aucun risque de mort.»

Son entraineur Fatih Terim et son capitaine Arda Turan se sont rendus à l'hôpital hier pour être à son chevet. Selon les dernières indiscrétions, son état de santé se serait amélioré ces dernières heures, en attendant un prochain communiqué de la part du club. Cette saison, Omar Elabdellaoui a disputé 13 matchs toutes compétitions confondues avec Galatasaray. À 29 ans, sa carrière est loin d'être terminée, en espérant que son état de santé s'améliore et qu'il puisse refouler un jour les pelouses du championnat turc.