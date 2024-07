Le bizutage d’Ethan Mbappé avec le LOSC

C’est une tradition à chaque nouvelle arrivée dans un club, et Ethan Mbappé ne déroge pas à la règle ! Le milieu du LOSC a effectué son bizutage, ce mardi soir, en chantant « Meuda » du rappeur Tiakola. Le tout en étant filmé par Rémy Cabella et sous les regards moqueurs de certains de ses coéquipiers, comme Samuel Umtiti.

Arrivé au début du mois de juillet dans le nord de la France, après la fin de son contrat au PSG, le petit frère de Kylian Mbappé a disputé deux rencontres de préparation avec l’équipe de Bruno Genesio. Victime d’une entorse du pied droit lors du match de préparation du LOSC face à Genk (2-2), ce samedi, il ne devrait pas être absent trop longtemps.