Lazio : Samuel Gigot expulsé après un tacle fou en Ligue Europa !

Parti en toute fin de mercato estival du côté de la Lazio pour un prêt avec obligation d’achat, Samuel Gigot a toutes les peines du monde à s’imposer en Italie. S’il a marqué 2 buts en Serie A, il n’a été utilisé qu’à 10 reprises et titularisé seulement à 3 reprises depuis son arrivée à Rome. C’est en Ligue Europa que l’ancien Marseillais évolue principalement en tant que titulaire.

Des nouvelles de Samuel Gigot, auteur d'un 𝗧𝗔𝗖𝗟𝗘 𝗗𝗔𝗡𝗚𝗘𝗥𝗘𝗨𝗫 lors de la rencontre face au Viktoria Plzen en Europa League hier soir. 😨



L'ex-défenseur de l'OM a complètement découpé Cadu et a logiquement écopé d'un 𝗖𝗔𝗥𝗧𝗢𝗡 𝗥𝗢𝗨𝗚𝗘. 🟥



Un coup dur pour lui,… pic.twitter.com/yaVaSJAZwv — Foot Mercato (@footmercato) March 7, 2025

Apparu 9 fois en C3, Gigot était de nouveau aligné d’entrée hier face au Viktoria Plzen. Mais nul doute qu’on ne devrait pas revoir de sitôt le défenseur français de 31 ans coupable d’un tacle fou en toute fin de match, en République Tchèque, ce jeudi soir. Arrivé très en retard sur Cadu qui débordait sur le côté gauche, le Brésilien, qui avait pourtant vu arriver en trombe l’ancien du Spartak, n’a pas pu totalement l’éviter et s’est fait découper. Gigot s’est fait logiquement expulser et son geste pourrait lui valoir plusieurs matches de suspension. Malgré cette expulsion et celle de Nicolo Rovella intervenue plus tôt dans le match, la Lazio s’est imposée 2-1 à Plzen et se trouve en bonne position pour se qualifier pour les 1/4 de finale de la compétition.