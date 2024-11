FC Barcelone : la sortie forte de Raphinha contre le racisme

Depuis plusieurs années, le racisme est l’un des maux les plus désastreux dans le football espagnol. En effet, lors de plusieurs rencontres, voire même en amont de ces dernières, des incidents à caractère raciste ont eu lieu. Alors que ce combat contre le racisme de certains supporters ibériques est notamment incarné par Vinicius Junior, de plus en plus de joueurs n’hésitent pas à sortir du silence pour s’engager contre ce fléau. Lors du Clasico de la semaine passée (0-4 en faveur du Barça, ndlr), Ansu Fati, Lamine Yamal et Raphinha ont été ciblés par des insultes racistes. Ce samedi, le dernier cité s’est exprimé dans un entretien accordé à El Pais. Auteur d’un début de saison absolument époustouflant, l’ancien Rennais a également été magistral dans sa prise de position ce samedi dans les colonnes du média ibérique.

En effet, après une longue tirade pour condamner le racisme, l’ailier brésilien a réclamé des sanctions exemplaires à l’égard de ce qu’il considère être des criminels : «nous en avons parlé (avec Ansu Fati et Lamine Yamal), chacun est différent. Bien sûr que cela vous dérange, nous faisons notre travail. Nous savons que les supporters de l’autre équipe peuvent tout faire pour que les choses tournent mal pour vous et que nous devons être concentrés, mais quand ils vous insultent et que ces insultes sont dirigées ailleurs, c’est plus compliqué. J’ai parlé à Ansu après le match et il nous a raconté ce qui lui était arrivé. Il était plus triste. Avec Lamine, nous avons entendu qu’ils nous disaient des choses, mais nous ne comprenions pas exactement ce qu’ils disaient. Mais Ansu a compris. Après le match, nous avons regardé les vidéos et c’est là que nous avons compris ce qu’ils disaient. Cela ne peut pas être normalisé. Quelqu’un de plus puissant doit faire quelque chose.» Le message est passé.