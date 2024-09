Arsène Wenger pleure la disparition de son ami Didier Roustan

Journaliste emblématique de TF1, France 2, Canal+ et plus récemment la chaîne L’Équipe, Didier Roustan s’est éteint ce mercredi à l’âge de 66 ans. Homme à tout faire, le natif de Brazzaville avait également enfilé d’autres casquettes durant sa carrière, en œuvrant notamment pour les joueurs de football professionnel, avec la création de l’Association internationale des joueurs professionnels (AIFP) aux côtés d’Eric Cantona et Diego Maradona, mais aussi en luttant contre les discriminations dans le sport avec la fondation de l’association Foot Citoyen en compagnie d’Arsène Wenger. Dans un entretien accordé au Parisien, l’ancien entraîneur d’Arsenal s’est justement confié sur la disparition de son ami.

«Je suis triste et choqué. J’ignorais complètement qu’il était malade. Quand tu lis ça sur ton téléphone, ce sont 40 ans d’amitié désintégrés en un message, c’est très difficile, a exprimé le natif de Strasbourg. C’est un gros choc. Tous les gens qui aiment le football sont tristes aujourd’hui. On était touchés par la sincérité, la générosité, sa vision du football et son côté créatif et marginal de voir les choses du football d’aujourd’hui. En même temps, il avait un charisme à l’antenne qui était extrêmement important et c’était un gars très compétent.»