Carlo Ancelotti pointe les faiblesses du Real Madrid

En conférence de presse avant le déplacement au Rayo Vallecano ce samedi (18h30), l’entraineur du Real Madrid Carlo Ancelotti a pointé du doigt les faiblesses de son équipe, notamment les entames de match madrilènes. « On est moins bien depuis la Supercoupe d’Espagne (victoire en finale le 16 janvier contre Athletic Bilbao, 2-0). Et c’est vrai, ces derniers temps, on est bien meilleurs en seconde période mais ce n’est pas un problème physique. On a parlé entre nous de ce problème. Et le match face au Rayo Vallecano arrive à point nommé car c’est l’une des meilleures équipes de la Liga dans les trente premières minutes. » a expliqué le technicien italien.

Le coach madrilène a assuré qu’il avait travaillé durant toute la semaine avec son staff sur la condition physique de ses joueurs et sur l’intensité. « On est en train de bien combiner le travail technique et le travail physique. Je suis persuadé qu’on va s’améliorer sur ce second point. On est aussi en train d’essayer de changer au niveau de notre stratégie, en étant plus intenses, plus agressifs et en pressant plus haut, a détaillé Ancelotti avant d’ajouter, on a bien progressé cette semaine je suis optimiste. » Le Real, leader de Liga, affrontera le PSG en 8e de finale retour de Ligue des Champions le 9 mars prochain.