Fayza Lamari ne regrette pas le transfert avorté de Mbappé au Real Madrid en 2022

Après le faux bon d’il y a deux ans, Kylian Mbappé s’est cette fois bel et bien engagé en faveur du Real Madrid. L’attaquant a signé un contrat de 5 ans en faveur du club espagnol et boucle enfin la boucle d’une histoire entamée il y a plusieurs années. Depuis qu’il est professionnel, le champion du monde a toujours été associé de près ou de loin à la Casa Blanca. Il a bien failli passer le cap à l’été 2022 où, en fin de contrat déjà avec le PSG, il avait finalement décidé au dernier moment de céder aux sirènes parisiennes pour le faire prolonger, au grand dam du Real. Florentino Pérez ne lui en a visiblement pas tenu rigueur et il n’y a pas de quoi nourrir des regrets pour Fayza Lamari, la mère de la star.

La suite après cette publicité

« Non, il ne faut pas avoir de regrets. Quand tu es né à Paris, que tu as grandi à Bondy, c’est quelque chose que de jouer au Parc des Princes. Kylian n’a jamais menti. Il a toujours dit au président qu’un jour il irait au Real, affirme-t-elle au Parisien. Forcément, quand ça arrive, c’est compliqué. Mais à part pour Madrid, il n’aurait jamais quitté Paris. Ça n’a pas été simple, mais pas de regrets, retenons les belles émotions. Ça a été très, très difficile pour Kylian, c’est une certitude. Mais il n’est pas à l’usine. On n’a pas le droit, quand on est footballeur et qu’on gagne tout cet argent, d’avoir des coups de moins de bien. »