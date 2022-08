Mercato, Nantes : Antoine Kombouaré sort encore la sulfateuse !

Ce vendredi après-midi, le FC Nantes avait le sourire. De retour en coupe d’Europe, le club des bords de l’Erdre attendait impatiemment le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue Europa. Au final, les Canaris ont hérité d’une poule sans grosse tête d’affiche. Une aubaine ? Pas si sûr. Car en interne, la situation est plus que tendue entre Antoine Kombouaré et la famille Kita. Alors que le FCN aborde une saison avec 4 descentes directes en Ligue 2, AK voulait absolument étoffer un effectif pas franchement habitué à mener de front le championnat et la coupe d’Europe.

Pour l’entraîneur nantais, le risque est réel : Nantes a tout de l’équipe embarquée dans un rythme de matches effréné alors qu’elle ne s’est pas beaucoup renforcée (Sissoko, Mohamed, Guessand). Le Kanak avait donc multiplié les sorties médiatiques pour réclamer des renforts. Mais au final, tout ce qu’il a réussi à se faire offrir, ce sont des critiques de Waldemar Kita. La situation ne s’est ensuite pas améliorée puisque Ludovic Las fait tout pour rejoindre Lille. Le milieu offensif a d’ailleurs demandé à ne pas jouer ce week-end, indiquant ne « pas être dans les meilleures conditions » pour jouer.

«Je bloque tout»

« Je comprends, après je ne suis pas d’accord, mais je comprends qu’il soit dans une situation difficile. Ce n’est pas facile pour lui de jouer. Il a joué les trois premiers matches. Il est venu me dire hier qu’il ne se sentait pas de jouer le match. Je l’ai acté et c’est tout. Ludo n’est pas un problème pour moi. Mon problème c’est Toulouse. Lui, maintenant c’est son problème avec la direction, c’est un cas personnel. Aujourd’hui, on travaille pour pallier cette absence. Les absents, pour moi, ils n’existent plus. Il vaut mieux qu’il ne joue pas que jouer en étant diminué. Si ça peut permettre à un joueur moins fort que lui d’être à 100%. Il a été honnête, il n’est pas là dimanche, il reste chez lui. Je l’ai vécu en tant que joueur, et je l’ai fait donc ce n’est pas une surprise. »

S’il s’est montré plutôt compréhensif avec son numéro 10, Kombouaré continue, en revanche, d’avoir un discours assez musclé avec ses supérieurs. Dans des propos relayés par Ouest France, Kombouaré regrette vivement ce qu’il qualifie de «situation très mal gérée», avant d’envoyer un sacré tacle à sa direction. « Ici, c’est comme ça qu’ils travaillent, toujours à la fin du mercato. Mes dossiers ne passent pas, donc les leurs non plus. Je bloque tout. Je veux de vrais renforts. Il n’y aura pas un joueur qui viendra ici sans que j’ai donné mon accord. Sinon il s’entraînera sur la route de l’autre côté. Le jour où je ne déciderai plus du sportif, je ne serai plus là.» Le message est passé.