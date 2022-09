Bayern Munich - FC Barcelone : les Catalans ne veulent pas crier victoire trop tôt

La suite après cette publicité

Le 8-2 du 14 août 2020. Plus de deux ans sont passés, mais ce match reste dans les mémoires. Des fans du Bayern forcément, de ceux du Barça malheureusement pour eux, mais aussi des supporters des équipes rivales qui n'hésitent pas à chambrer les Barcelonais en leur rappelant l'énorme humiliation vécue ce soir là. Depuis, les Catalans ont en plus essuyé deux nouvelles défaites un peu moins honteuses - toutes deux sur le score de 3-0 - en phase de poules la saison dernière. Ce mardi soir, c'est donc l'occasion rêvée de se venger.

Bien sûr, le contexte est bien différent, et une victoire dans un match de poule n'aura jamais la même valeur ni la même ampleur que ce fameux quart de finale. Mais cette fois, c'est la première fois depuis longtemps que le Barça peut endosser ce rôle de favori avant un choc contre les Bavarois. Effectivement, la tendance est plutôt négative du côté du Bayern, qui a certes battu l'Inter lors de son entrée en matière dans la compétition, mais qui reste sur trois nuls consécutifs en Bundesliga, affichant pas mal de soucis défensifs. Une situation qui fait parler en Allemagne, et les têtes de figure de la glorieuse institution bavaroise ont déjà fait part de leur préoccupation publiquement. Surtout qu'en face, il y a un certain Robert Lewandowski maintenant...

Les Catalans restent mesurés

Et le Polonais cartonne déjà à Barcelone, avec neuf buts en six rencontres toutes compétitions confondues. Il n'est pas tout seul, puisque le collectif de Xavi tourne plutôt bien, avec une victoire en première journée de Ligue des Champions, et ces quatre succès de rang en championnat. Un système qui est fluide et surtout, des joueurs déjà en forme à chaque poste. De là à dire que les Catalans vont gagner ? Rien n'est moins sûr, mais la dynamique actuelle barcelonaise est objectivement plus encourageante. En Catalogne, les avis restent partagés. Clairement, les journalistes restent plutôt méfiants et ne bombent pas le torse. Demain, ça sera le premier gros match de la saison. Cela fait longtemps qu'on ne gagne plus à l'Allianz Arena, même quand on avait un grand effectif et Messi en leader. « Ce qui se passera contre le Bayern ne sera pas définitif, mais donnera une indication de comment se déroulera ce groupe. Moi je dis, les Allemands et le Barça. Ou l'inverse, le Barça et les Allemands. Ce sont les deux favoris », écrit le célèbre agent et consultant Josep Maria Minguella dans les colonnes de Mundo Deportivo, n'osant pas dire quelle est la meilleure équipe actuellement.

On retrouve en revanche cette volonté de laver l'image récente du Barça en Europe après les nombreuses humiliations et/ou contreperformances des dernières années. « Lewandowski arrive à point pour affronter le Bayern. Tout le monde doit être concentré pour inverser l'histoire à l'Allianz Arena », écrit par exemple Lluis Mascaró, directeur du journal Sport. « Dans 24h on mesurera la dimension de la rénovation totale du Barça, mais il convient d'expliquer que le Barça a un petit point en sa faveur sur le Bayern », peut-on lire dans un autre article du journal, sans crier victoire pour autant, mais avec la volonté de « changer un cycle sur la scène européenne ». Seul Marca, quotidien basé à Madrid, y va de façon un peu plus tranchante : « le Barça fait peur au Bayern ». Une façon de porter l'oeil ? Rendez-vous demain soir pour une superbe affiche !