OM : en larmes, Vitinha évoque ses débuts difficiles !

Dans une interview accordée au Canal Football Club, Vitinha, la recrue la plus chère de l’Olympique de Marseille, s’est confié sur son départ de Braga. Auteur de débuts difficiles malgré un doublé contre Troyes le week-end dernier, l’attaquant phocéen a donné des éléments d’explication sur cette entame contrastée sous le maillot olympien. En larmes, le Portugais a notamment avoué que ses proches lui manquaient.

La suite après cette publicité

«Oui ça a été difficile. Je suis très attaché à ma famille et à mes amis. Et je sais que c’est pour grandir, mais partir loin d’eux c’est ce qui m’a fait le plus mal. C’est difficile, c’est encore le cas aujourd’hui mais c’est pour que je réussisse. C’est pour mon bien, pour le bien de ma famille. Je vais faire ces efforts pour grandir comme joueur et que toutes les personnes que j’aime soient fières de moi».

À lire

Lacazette égalise, l’OL se relance !

Pour cet Olympico, Parions Sport en Ligne vous offre 10€ sans dépôt avec le code FML1 ainsi qu’un bonus de bienvenue jusqu’à 90€ en freebets. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ sur une victoire 2-1 de l’OM face à l’OL (cotée à 8,90) pour tenter de remporter 89€.