Barça : une qualification en demi-finale qui rapporte gros

La qualification du FC Barcelone pour les demi-finales de la Ligue des Champions n’est pas qu’une victoire sportive : elle constitue aussi une véritable bouffée d’air frais pour les finances du club blaugrana. En éliminant le Borussia Dortmund, les Culés ont validé un bonus de 15 millions d’euros supplémentaires, selon Relevo, ce qui porte à 81,54 millions d’euros les revenus directement issus de leur parcours européen cette saison. Un chiffre qui pourrait encore grimper jusqu’à 130 millions en cas de qualification en finale, victoire à Munich, puis participation à la Supercoupe d’Europe.

À cela s’ajoutent les 34,2 millions d’euros liés au nouveau système de répartition des droits télévisés et du « market pool », fusionné cette année avec les primes de classement UEFA. Résultat : le Barça a d’ores et déjà sécurisé environ 115,74 millions d’euros… un montant presque équivalent au revenu annuel garanti par son contrat avec Nike (120 millions d’euros). Dans un contexte économique toujours fragile, la Ligue des Champions s’impose plus que jamais comme la meilleure opportunité pour relancer la machine à cash catalane.