Indice UEFA : le fiasco de Nice fait très mal à la France

«Sur la seconde période, on aurait dû marquer un ou plusieurs buts, ce qui n’empêche pas qu’en première mi-temps, il nous manquait de la justesse. On ne perd pas la qualification ce soir (jeudi), même s’il y avait la place pour gagner enfin en Ligue Europa. On savait que nos probabilités de passer étaient très basses, mais ce qui m’intéressait, c’était de gagner le match. On en a eu les moyens, mais finalement on l’a perdu.» Interrogé à l’issue de la rencontre perdue face à la modeste équipe suédoise de Elfsborg (1-0), Franck Haise n’en menait pas large après l’élimination des siens en Ligue Europa.

Il faut dire qu’après Ferencvaros (défaite 1-0), les Glasgow Rangers (gifle 1-4 à Nice), l’Union Saint Gilloise (2-1), cette défaite en Suède n’est qu’une énième contre-performance du Gym en Coupe d’Europe. Avant-dernier sur 36 équipes au classement du championnat de la C3 avec seulement deux points au compteur, Nice va devoir battre la redoutable équipe norvégienne de Bodø/Glimt (10e sur 36), jeudi prochain pour le dernier match européen de sa saison pour ne pas terminer dernier de la phase de championnat, ce qui serait tout simplement une honte pour le football français qui subit de plein fouet le fiasco niçois par le biais de l’indice UEFA.

La Belgique toujours devant la France, la Suède revient fort

Il faut dire que les 4 clubs français présents en Ligue des Champions, à savoir Brest, le PSG, Monaco et Lille sont qualifiés ou en passe de l’être, ne doivent pas voir d’un bon œil les performances chaotiques niçoises en Coupe d’Europe. Car le constat est sans appel, la France n’est que 7e au classement de l’indice UEFA sur la saison en cours. La Belgique est toujours bien calée devant la France et la Suède, 8e, revient fort. Une hérésie à la vue des parcours en C1 des clubs français.

Quant à l’OL qui a ramené un nul 0-0 de Turquie face au Fenerbahce de José Mourinho, il participe lui aussi à la bonne saison européenne des clubs tricolores en étant bien positionné dans le top 8 qualificatif pour les 1/8e de finale de Ligue Europa. Malgré tout, avec 4 voire 5 clubs présents au mois de février, la France peut voir venir notamment au classement sur cinq saisons, si important pour avoir quatre clubs qualifiés en Ligue des Champions. Enfin, il est bon de savoir également que nos principaux concurrents pour la quête de la cinquième place, à savoir le Portugal et les Pays-Bas ne sont guère plus performants que la France dans ces nouveaux formats européens…

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2024/25 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 24/01/2025 :

-1. Angleterre 17,107 (7/7)

-2. Italie 15,312 (8/8)

-3. Espagne 13,928 points (7/7)

-4. Belgique 12,750 points (5/5)

-5. Portugal 12,450 points (5/5)

-6. Allemagne 11,984 (8/8)

-7. France 11,214 points (6/7)

-8. Suède 9,875 points (3/4)

-9. Pays-Bas 9,500 (5/6)

-10. Rep. Tchèque 9,300 points (4/5)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2020 et 2025) :

-1. Angleterre 102,839 points

-2. Italie 90,668 points

-3. Espagne 84,489 points

-4. Allemagne 79,894 points

-5. France 66,379 points

-6. Pays-Bas 61,400 points

-7. Portugal 58,466 points

-8. Belgique 53,950 points

-9. Rep. Tchèque 42,850 points

-10. Turquie 42,050 points