Ligue Europa : l’OGC Nice s’incline à Elfsborg et prend la porte, Manchester United en ballotage favorable pour les 8es, la Lazio déroule

Après le match nul (0-0) de l’OL sur la pelouse de Fenerbahçe, la 7e journée de la phase de championnat de la Ligue Europa se poursuivait, ce jeudi, avec huit affiches programmées à 21 heures. 35e et avant-dernier, l’OGC Nice, au bord de l’élimination, se devait de l’emporter face aux Suédois du Elfsborg Boras. Après un début de match très délicat, les Aiglons se réveillaient juste avant la pause mais Louchet butait sur Pettersson (36e). Globalement décevant et logiquement accroché à la pause, le club azuréen était finalement surpris après la pause alors que la neige redoublait sur la Boras Arena.

L’OGC Nice est éliminé !

Malgré deux nouvelles occasions signées Moukoko (51e, 57e), Nice craquait sur coup de pied arrêté. Lâché par Nandjou, Henriksson coupait parfaitement au premier poteau un corner de Besfort Zeneli et sa tête croisée trompait un Dupé statique sur sa ligne (1-0, 62e). Dos au mur, les Niçois tentaient de réagir mais les dieux du football en décidaient autrement. Alors que Louchet voyait sa tentative terminer sur la barre (71e), Guessand tombait lui sur Pettersson avant qu’Henriksson ne sauve sur sa ligne (72e). Maudit, l’OGC Nice s’inclinait finalement d’une courte tête. Une défaite synonyme d’élimination. Dans les autres rencontres, Manchester United accueillait de son côté les Glasgow Rangers.

Dixièmes du classement avec 12 unités au coup d’envoi, les Red Devils pouvaient valider leur billet pour les barrages, au même titre que les Ecossais. Dans ce choc, les hommes de Ruben Amorim dominaient le premier acte mais butaient sur un Butland inspiré (4e, 36e, 43e) alors que De Ligt voyait lui son but refusé à cause d’une poussette de Yoro sur Propper dans la surface (23e). Sous pression, les Ecossais parvenaient toutefois à se montrer dangereux, à l’image de Raskin, tout proche de l’ouverture du score (10e). Au retour des vestiaires, les Mancuniens trouvaient finalement la faille. Si Diallo voyait son corner rentrant sauvé de justesse sur sa ligne par Igamane (48e), les pensionnaires d’Old Trafford ouvraient le score sur une terrible boulette de Butland (52e).

Manchester United s’impose sur le fil, la Lazio enchaîne

Libéré, Man United poursuivait son entreprise et Garnacho manquait de peu le but du break. Servi par Diallo, l’Argentin envoyait finalement sa frappe sur le poteau (61e). Quelques instants plus tard, Maguire manquait lui le cadre (65e) alors que Diallo dévissait sa frappe (77e) et qu’Ugarte était lui stoppé par Butland (81e). Malgré une grosse domination, Manchester ne parvenait pas à faire la différence et se faisait punir dans les derniers instants. Entré en jeu pour le dernier quart d’heure, Dessers trouvait d’abord le poteau de Bayindir (84e) avant d’égaliser d’un joli tir du gauche (88e). Oui mais voilà, dans le temps additionnel, Bruno Fernandes, parfaitement trouvé par Lisandro Martinez, redonnait l’avantage aux siens (90+2e) et offrait la qualification pour les barrages et une quatrième place sur le gong.

Pour le reste, la Lazio a de son côté déroulé contre la Real Sociedad. Parfaitement lancée après une réalisation de Gila (5e), la formation romaine a profité de l’expulsion de Munoz (30e) pour accroître son avance. Juste avant la pause, Zaccagni (32e) et Castellanos (34e) donnaient ainsi le large aux Italiens. Au retour des vestiaires, les locaux contrôlaient parfaitement pour préserver leur avantage au tableau d’affichage et surtout conforter leur première place au classement malgré la réduction du score de Barrenetxea (83e). Avec ce nouveau succès (3-1), la Lazio est d’ailleurs quasiment assurée de terminer en tête de cette phase de Ligue.

Enfin, l’Eintracht Francfort, porté par des buts de Uzun (49e) et Ekitike (59e), s’est imposé sans trembler (2-0) contre Ferencvaros, alors que l’Ajax Amsterdam s’est fait surprendre (0-1) face au Rigas FS. Sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise, Braga a de son côté chuté (1-2) malgré l’ouverture du score d’El Ouazzani. Porté par un but sur penalty de Schwab et une réalisation de Konstantelias, le PAOK a quant à lui dominé (2-0) le Slavia Prague. Enfin, Midtjylland et Osorio ont dompté Ludogorets (2-0). Au classement et avant l’ultime journée, la Lazio conserve la tête devant Francfort, Bilbao et Manchester United, officiellement qualifié pour les barrages. 35e, Nice est définitivement éliminé, tout comme le Dynamo Kiev et Ludogorets.

Tous les résultats de 21 heures

Elfsborg Boras 1-0 Nice : Henriksson (62e)

Manchester United 2-1 Glasgow Rangers : Butland (52e, csc) et Fernandes (90+2e) / Dessers (88e)

Lazio Rome 3-1 Real Sociedad : Gila (5e), Zaccagni (32e) et Castellanos (34e) / Barrenetxea (83e)

Eintracht Francfort 2-0 Ferencvaros : Uzun (49e) et Ekitike (59e)

Rigas FS 1-0 Ajax Amsterdam : Markhiev (78e)

Union Saint-Gilloise 2-1 Braga : Ivanovic (50e, 74e) / El Ouazzani (16e)

PAOK Salonique 2-0 Slavia Prague : Schwab (26e, sp), Konstantelias (56e)

Ludogorets Razgrad 0-2 FC Midtjylland : Osorio (18e) et Byskov (90+5e)