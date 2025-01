Ligue Europa : l’OL accroché par Fenerbahçe mais presque en 8es, Tottenham s’impose

À chaque club ses satisfactions et ses problématiques. Mais à l’OL en ce moment, il y a quand même plus de problématiques que de satisfactions. Après trois matches très moyens, dont une humiliation en Coupe de France contre Bourgoin-Jallieu, l’OL va devoir encore patienter avant de définitivement tourner le dos à ses soucis. Ce jeudi, les hommes de Pierre Sage ont en effet enchaîné un quatrième match sans victoire face à Fenerbahçe (0-0), et ils n’ont vraiment pas montré leur plus beau visage. Dans un stade Şükrü Saracoğlu chauffé à blanc, ils tombaient rapidement dans un état d’abattement, de faiblesse, comme si la chaleur du volcan les alanguissait. Leur début de rencontre se résumait à des maladresses techniques en série, et on a d’ailleurs pensé qu’ils laisseraient leurs adversaires du soir manœuvrer à leur guise pendant très longtemps.

La suite après cette publicité

Heureusement, ce n’était pas le Barça 2011 en face. Les joueurs de José Mourinho dictaient le tempo de la rencontre, mais ronronnaient plus qu’ils attaquaient. Côté lyonnais, c’était Mikautadze qui allumait la première mèche avec une tentative acrobatique sur corner, finalement dans les tribunes (27e). À son tour, Tolisso s’exerçait à la frappe, mais se heurtait à un İrfan Eğribayat vigilant (39e). L’OL souffrait des mauvais choix de Benrahma, décidément pas dans le ton de la rencontre, et on croyait Niakhaté expulsé pour un tacle consécutif à une nouvelle perte de balle de l’Algérien (45+8e). Pierre Sage pouvait finalement souffler un bon coup après vérification du VAR.

L’OL est quand même bien parti pour finir dans le top 8

Il y avait quand même une mauvaise nouvelle : la sortie sur blessure de Malick Fofana, touché à la hanche et remplacé par Lacazette. En sa qualité de leader, le Général galvanisait ses troupes, plus hardies au retour des vestiaires. Mais le doute gagnait rapidement les têtes lyonnaises avec ce but finalement refusé à En-Nesyri. Le Marocain, coupable d’un face à face non cadré en fin de première période, était cette fois rattrapé par une main évidente sur son but (56e). En face, le très intéressant Kumbedi initiait plusieurs mouvements dans son couloir droit, et l’un d’eux menait à un coup-franc finalement galvaudé par Benrahma aux seize mètres cinquante (65e).

La suite après cette publicité

Lacazette voyait sa tête fuir le cadre (66e), et croisait ensuite trop sa frappe sur un service de Cherki (69e). Benrahma était bien inspiré, cette fois, mais sa frappe flottante était repoussée par Egribayat (76e), comme son coup franc, cette fois cadré (88e). En face, les entrants Saint-Maximin et Dzeko étaient proches de faire la décision, mais le Bosnien était trop court pour ajuster correctement Perri (84e). Dans une fin de seconde période décousue, polluée par les imprécisions techniques et les fautes en cascade, Simone Sozza mettait un terme à la rencontre. L’OL ne gagne, certes, toujours pas, mais pointe à la 3e place avec 14 points. Les hommes de Piere Sage sont quasiment assurés d’être dans les 8 premiers. Fenerbahçe patine à la 19e place. Dans les autres rencontres de cette 7e et avant-dernière journée, on notera le succès de Tottenham contre Hoffenheim (2-3). Les Spurs sont 4es, juste derrière l’OL. L’AS Rome, en parallèle, a été battue par Alkmaar (1-0), tandis que le Steaua Bucarest, désormais 6e, a prolongé le plaisir en battant Qarabag (2-3).

Le classement complet de la phase de ligue de C3.

La suite après cette publicité

Tous les autres résultats de 18h45 :

Alkmaar 1-0 AS Rome : Parrott (80e)

Bodo Glimt 3-1 Maccabi Tel-Aviv : Hogh (39e, 64e), Evjen (62e) pour Bodo / Peretz (12e) pour Tel Aviv

La suite après cette publicité

FC Porto 0-1 Olympiakos : El Kaabi (79e)

Fenerbahçe 0-0 OL

Hoffenheim 2-3 Tottenham : Stach (68e), Mokwa Ntusu (88e) pour Hoffenheim / Maddison (3e), Son (22e, 77e)

Malmö 2-3 Twente : Johnsen (32e), Christiansen (79e) pour Malmö / Steijn (28e), van Wolfswinkel (61e), Lagerbielke (64e) pour Twente

Plzen 2-0 Anderlecht : Cerv (3e), Adu (45e)

Qarabag 2-3 FCSB : Andrade (1e), Dawa csc (41e) pour Qarabag / Sut (7e, 73e), Miculescu (45+4e) pour FCSB